"Нестерпимая боль": Ветлицкая подхватила вирус

В разгар эпидемии коронавируса Наталья Ветлицкая находится в Испании. Несколько дней назад артистка почувствовала себя плохо: у нее поднялась температура и начался сильный кашель. "Лежала три дня. Любое движение приносило нестерпимую боль", – поделилась она.
Первое время звезда старалась пить много воды с содой, есть мед с корицей и куркумой. Через три дня у Натальи Ветлицкой прошла ломота в теле, однако слабость и головокружение остались, передает "Комсомольская правда".
Когда артистка почувствовала себя лучше, отправилась в больницу, чтобы сдать тест на коронавирус. В медучреждении она провела целую ночь. Врачи взяли кровь из вены и артерии, сделали рентген. "Врач заявила, что анализы у меня хорошие", – сообщила Наталья Ветлицкая.
Однако на вопрос, больна ли артистка коронавирусом, медики не смогли точно ответить. В документах они указали, что у звезды, возможно, коронавирус. Сейчас Наталья Ветлицкая сидит дома и восстанавливает силы. Она призвала поклонников внимательнее относиться к здоровью.
Напомним, что по всему миру коронавирусом COVID-19 заразились около 430 тысяч человек. Жертвами китайской инфекции стали 20 тысяч человек. Более 102 тысяч больных вылечились, передает агентство "Интерфакс".
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