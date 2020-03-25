Задыхающегося Лещенко срочно перевели в реанимацию

В прессе обнародована информация о том, что певца Льва Лещенко перевели в реанимацию. По данным телеграм-канала Baza, 25 марта у артиста начались трудности с дыханием.
Он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Вскоре состояние знаменитости удалось стабилизировать.
В настоящее время трудно сказать, в каком на самом деле состоянии пребывает артист, поскольку в распоряжение журналистов попадает противоречивая информация. Ранее сообщалось, что Лев Лещенко и его супруга Ирина находятся в инфекционной больнице в "Коммунарке" с подозрением на коронавирус.
Наиболее осведомленным человеком по теме является близкий друг Лещенко Владимир Винокур. Он подтвердил, что Лещенко и его супруга лечатся от двустороннего воспаления легких.
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