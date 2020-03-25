Скрывают? Лещенко не говорят результаты анализов на коронавирус

Льва Лещенко с женой Ириной срочно госпитализировали. Артист самостоятельно уже не мог справиться с недомоганием. О том, как чувствует себя певец, рассказал Владимир Винокур.

Лев Лещенко и его супруга Ирина находятся в инфекционной больнице в "Коммунарке" с подозрением на коронавирус. Поклонники молятся за артиста. Их волнение объяснимо: 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя супруга входят в группу риска.

Чтобы узнать, как обстоят дела у артиста, журналисты связались с его близким другом, юмористом Владимиром Винокуром. "Да, и жена, и он лечатся от двустороннего воспаления легких", – сообщил артист, отметив, что на постоянной связи с приятелем.

Было заявлено, что у певца и его жены были взяты анализы на коронавирус. Владимир Винокур подтвердил эту информацию: "Пока нет результата. Ждем". Артист рассказал и о самочувствии Льва Лещенко. По словам друга, 78-летний артист не температурит, чувствует себя нормально, "говорит хорошо", передает сайт "Комсомольская правда".

В Сети бурно обсуждают слова Владимира Винокура. В частности, те, которые касаются теста на коронавирус. Многих смутило, что Лев Лещенко до сих пор не знает результата, ведь забрали его в больницу достаточно давно, а тест делается в течение нескольких часов. Поклонники предполагают, что его результат могут попросту скрывать от немолодого артиста во избежание волнения.

Ранее стало известно, что специалисты из Сингапура рассказали о создании теста на коронавирус под названием Cepat. Он уже прошел клинические испытания в одной из сингапурских больниц. Отличительной особенностью новой методики является то, что ответ можно узнать через пять минут после получения образца для исследования.