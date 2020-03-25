Был с женой: кто инфицировал престарелого Лещенко

Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Поклонники и друзья беспокоятся за легендарного исполнителя, ведь он входит в группу максимального риска.

Предположительно, Лев Лещенко и его супруга находятся в больнице в Коммунарке. Туда артиста с женой доставили с симптомами ОРВИ. Они сделали тесты на коронавирус и теперь ждут результатов.

11 марта певец с женой и своей командой вернулись в Россию после гастролей в Канаде и Америке. Друг артиста подчеркнул, что у Лещенко был прямой рейс до Москвы, но из-за погодных условий произошла вынужденная пересадка в аэропорту в Марселе. После этого у певца проявились признаки заболевания. "Может быть, тогда и подхватили инфекцию?" – предположил друг звезды.

Прокомментировала состояние мэтра и поэтесса Любовь Воропаева. Во время разговора с Александром Серовым, которому 24 марта исполнилось 66 лет, она обсудила произошедшее со Львом Лещенко. Серов и Воропаева пришли к выводу, что певец мог подцепить заразу в самолете. "Там же по всем салонам воздух гуляет из кондиционеров", – цитирует поэтессу сайт "Комсомольская правда". Впрочем, не исключено, что артиста мог заразить и любой не совсем здоровый пассажир неподалеку.

В заключение Воропаева обратилась к Господу с просьбой, чтобы у Лещенко оказалась просто сильная простуда. Отметим, что за здоровье прославленного артиста молятся многочисленные поклонники. Они надеются, что в скором времени артист и его жена окажутся дома.

Волнение фанатов вполне естественно, ведь Лев Лещенко входит в так называемую группу максимального риска. По данным медиков, хуже всего коронавирус отражается на состоянии пожилых людей и тех, у кого имеются сопутствующие заболевания.