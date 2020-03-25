"Богиня!": постельные утехи Ходченковой взбудоражили народ

На фото, опубликованных в "Инстаграм" знаменитости, она выглядит на них очень сексуально. Снимки, где Светлана Ходченкова резвится в постели с партнером, взбудоражили поклонников.
Фото были сделаны во время спектакля "История любви. Комедия ошибок", где возлюбленного Светланы Ходченковой играет Александр Устюгов. Фолловеры рассыпались в комплиментах звезде театра и кино.
Подписчики отметили шикарную фигуру актрисы. Также россияне выразили надежду, что гастроли с этим спектаклем не отменят из-за эпидемии коронавируса, ведь многие уже купили билеты.
Отметим, в начале марта Светлана Ходченкова активно готовилась к спектаклю "Двое на качелях", премьера которого запланирована на сентябрь. Теперь из-за угрозы распространения коронавируса в России его репетиции временно остановлены.
Светлана Ходченкова регулярно выкладывает в соцсеть фото, которые демонстрируют всю красоту ее тела. Поклонники восторгаются безупречным внешним видом звезды. Ведь знаменитость активно занимается спортом и увлекается танцами. Однако недавно артистку раскритиковали за чрезмерную худобу.
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