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"Богиня!": постельные утехи Ходченковой взбудоражили народ

Светлана Ходченкова. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова поделилась пикантными снимками. На них она предстала полуобнаженной с красавцем-мужчиной.
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На фото, опубликованных в "Инстаграм" знаменитости, она выглядит на них очень сексуально. Снимки, где Светлана Ходченкова резвится в постели с партнером, взбудоражили поклонников.

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Светлана Ходченкова актриса

Фото были сделаны во время спектакля "История любви. Комедия ошибок", где возлюбленного Светланы Ходченковой играет Александр Устюгов. Фолловеры рассыпались в комплиментах звезде театра и кино.

Подписчики отметили шикарную фигуру актрисы. Также россияне выразили надежду, что гастроли с этим спектаклем не отменят из-за эпидемии коронавируса, ведь многие уже купили билеты.

Отметим, в начале марта Светлана Ходченкова активно готовилась к спектаклю "Двое на качелях", премьера которого запланирована на сентябрь. Теперь из-за угрозы распространения коронавируса в России его репетиции временно остановлены.

Светлана Ходченкова регулярно выкладывает в соцсеть фото, которые демонстрируют всю красоту ее тела. Поклонники восторгаются безупречным внешним видом звезды. Ведь знаменитость активно занимается спортом и увлекается танцами. Однако недавно артистку раскритиковали за чрезмерную худобу.

Автор: 25 марта 2020, 21:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Светлана Ходченкова показала упругую грудь

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