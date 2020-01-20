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Извивающаяся у шеста Светлана Ходченкова показала себя во всей красе

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/
Светлана Ходченкова похвасталась идеальной физической формой. Актриса показала кадры тренировки по полдэнсу (танцу на шесте – прим. ред.).
прочитано 397 раз

Знаменитость поделилась фото в своем "Инстаграм". Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников артистки. Кадры получились очень горячими.

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Светлана Ходченкова актриса

Светлана Ходченкова показала, как крутится вокруг шеста, демонстрируя идеальную точеную фигуру. Она предстала в спортивном белье. По мнению фолловеров, фото получились красивыми, но не вульгарными. "Трудяга и красавица!", "Какая растяжка!" – восхитились подписчики.

Ранее Светлана Ходченкова рассказала о своих занятиях. По ее словам, танцы на пилоне – это ужасно тяжело физически. "В первые же пять минут первой же репетиции стерла в кровь руки! Пришлось надеть перчатки. Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо...", – поделилась звезда театра и кино. Ей приходилось делать перерывы между тренировками, чтобы немного унять боль.

Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Отметим, что танцами на шесте Светлана Ходченкова увлеклась несколько лет назад. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики. Тогда ей пришлось осваивать это искусство для съемок фильма "Воин".  

Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Автор: 20 января 2020, 15:20
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