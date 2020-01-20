Извивающаяся у шеста Светлана Ходченкова показала себя во всей красе

Знаменитость поделилась фото в своем "Инстаграм". Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников артистки. Кадры получились очень горячими.
Светлана Ходченкова показала, как крутится вокруг шеста, демонстрируя идеальную точеную фигуру. Она предстала в спортивном белье. По мнению фолловеров, фото получились красивыми, но не вульгарными. "Трудяга и красавица!", "Какая растяжка!" – восхитились подписчики.
Ранее Светлана Ходченкова рассказала о своих занятиях. По ее словам, танцы на пилоне – это ужасно тяжело физически. "В первые же пять минут первой же репетиции стерла в кровь руки! Пришлось надеть перчатки. Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо...", – поделилась звезда театра и кино. Ей приходилось делать перерывы между тренировками, чтобы немного унять боль.
Отметим, что танцами на шесте Светлана Ходченкова увлеклась несколько лет назад. Это модное направление считается весьма непростым и сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики. Тогда ей пришлось осваивать это искусство для съемок фильма "Воин".
Популярные темы форума
В СССР люди голодали?
Слава великому Владимиру Путину!
Рак-божье наказание?
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.
Историк Соколов