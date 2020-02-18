Вид 37-летней Ходченковой без макияжа стал сенсацией

37-летняя звезда российских фильмов нередко публикует фотографии, на которых предстает без косметики. На этот раз Светлана выложила два черно-белых снимка. На одном из них актриса с растрепанными волосами задумчиво смотрит вниз, положив руку на лицо, а на другом – ее смазанный профиль. Светлана подписала публикацию хештегом и эмодзи, намекнув на романтическое настроение.
Поклонники Ходченковой всегда остаются в восторге от ее естественной красоты, поэтому заваливают ее компиментами в комментариях.
"Без мэйка хороша (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)";
"Святая простота";
"Божественная красота! Светлана, я восхищаюсь вами";
"Красиво, как моя гранта", – считают подписчики.
Отметим, что Светалана Ходченкова хвастается не только своим красивым лицом, но и идеальным прессом. Недавно актриса показала снимки с тренировки по полдэнсу. Звезда учится танцам у шеста несколько лет. Светлана рассказывала, что такие занятия отнимают слишком много сил. Первый раз она даже стерла руки в кровь. Поэтому можно с уверенностью сказать – красота Ходченковой дается нелегко.
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