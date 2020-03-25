"Русского человека спасут дачи": актер Петров заперся от вируса в загородном доме

Александр Петров поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта рецептом личной борьбы с коронавирусом. Артист призвал народ уезжать на дачи.

Молодой человек выложил видео, на котором показано, как он с друзьями играет в Alias. Суть "настолки" в том, чтобы за минуту объяснить как можно больше слов из списка, не используя синонимы и однокоренные. На кадрах звезда старается донести до слушателей название плода – "яблоко" и существительное "элемент".

В посте под кадрами Александр Петров поместил размышления на тему того, что поможет россиянам справиться с китайской заразой. Актер уверен, что от изоляции нас спасут загородные дома. По словам артиста, не беда, если лично у вас нет дачи, потому что наверняка у ваших друзей она есть. "Сейчас,как и в Советское время, МОЖНО обратиться к соседям с какой-то проблемой:греча, сахар, дача и тд. (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – считает парень.

Звезда фильма "Лед" призвал сограждан проявить заботу о ближних и выполнять предписания чиновников. Александр Петров уверен, что сейчас мы все просто люди. Он посоветовал помогать бабушкам и дедушкам, а также не забывать о себе. Однако, по мнению актера, самое главное в этот сложный период – не забывать улыбаться.