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Сериалы

"Это безобразие": стерший ноги до кровавых мозолей Петров взорвался от возмущения

Александр Петров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров скоро появится в спортивной драме "Стрельцов". Картина расскажет о судьбе великого советского футболиста Эдуарда Стрельцова, которого на пике карьеры осудили за изнасилование. Премьера ленты состоится 16 апреля.
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Александр Петров рассказал, что играть советского спортсмена было непросто хотя бы из-за экипировки того времени. По словам актера, который много лет занимался футболом, современные бутсы подстраиваются под ногу, а кроссовки из прошлого – нет.

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

"Вся эта форма – она неудобная, это безобразие. Приходилось свыкаться с этим!" – возмутился артист.

Облачение спортсменов для фильма "Стрельцов" киношникам изготавливали на заказ. Найти образцы экипировки советской эпохи практически невозможно – они либо не сохранились, либо в ужасном состоянии.

По словам Петрова, обувь для съемок старались делать по старым технологиям, которые отличаются от современных. "Когда у меня уже просто ноги все были в кровь разбиты из-за мозолей, я надевал свои бутсы, в которых всегда привык играть. Они перекрашивались. Потом их как-то на графике будут подделывать, чтобы не бросалось в кадр, что это современные бутсы", – сказал Александр в интервью "Газете.ru".

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Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov)

Артист напомнил, что фильм "Стрельцов" основан на реальных событиях. Лента расскажет о карьерном взлете футболиста, тюремном сроке за якобы изнасилование, а также о жизни звезды спорта после заключения. Как сообщил Александр Петров, киноделы, следуя законам жанра спортивной мелодрамы, добавили истории немного красок.

"В фильме фигурирует Алла, его жена. Да, наверное, в реальной жизни у Эдуарда Анатольевича не было таких романтических отношений с Аллой, которые показаны в кино", – заметил артист.

28 февраля 2020, 13:32
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