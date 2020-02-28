"Это безобразие": стерший ноги до кровавых мозолей Петров взорвался от возмущения

Александр Петров рассказал, что играть советского спортсмена было непросто хотя бы из-за экипировки того времени. По словам актера, который много лет занимался футболом, современные бутсы подстраиваются под ногу, а кроссовки из прошлого – нет.
"Вся эта форма – она неудобная, это безобразие. Приходилось свыкаться с этим!" – возмутился артист.
Облачение спортсменов для фильма "Стрельцов" киношникам изготавливали на заказ. Найти образцы экипировки советской эпохи практически невозможно – они либо не сохранились, либо в ужасном состоянии.
По словам Петрова, обувь для съемок старались делать по старым технологиям, которые отличаются от современных. "Когда у меня уже просто ноги все были в кровь разбиты из-за мозолей, я надевал свои бутсы, в которых всегда привык играть. Они перекрашивались. Потом их как-то на графике будут подделывать, чтобы не бросалось в кадр, что это современные бутсы", – сказал Александр в интервью "Газете.ru".
Артист напомнил, что фильм "Стрельцов" основан на реальных событиях. Лента расскажет о карьерном взлете футболиста, тюремном сроке за якобы изнасилование, а также о жизни звезды спорта после заключения. Как сообщил Александр Петров, киноделы, следуя законам жанра спортивной мелодрамы, добавили истории немного красок.
"В фильме фигурирует Алла, его жена. Да, наверное, в реальной жизни у Эдуарда Анатольевича не было таких романтических отношений с Аллой, которые показаны в кино", – заметил артист.
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