Кожевникова подвергла себя опасности из-за своего детища

В своем инстаграм-аккаунте актриса рассказала, что эта картина для нее очень важна. Она отметила, что осталось два съемочных дня. Мария Кожевникова добавила, что этот фильм – работа огромной команды и не одного месяца.
По словам звезды, эта лента должна выйти вовремя, чтобы люди помнили, что происходили на той страшной войне. Мария Кожевникова заявила, что просматривая хронику и общаясь с Героями ВОВ, она понимает, что отменить выход проекта не имеет права.
Знаменитость заверила, что готовит материал, который никого не оставит равнодушным. Многие поклонники поддержали Марию Кожевникову в ее энтузиазме и похвалили за любовь к истории и преданность благородному делу.
Отметим, 35-летняя Мария Кожевникова является одной из самых привлекательных актрис российского кино. Звезда имеет целую армию преданных поклонников. Однако недавно некоторые из пользователей Сети посчитали, что знаменитость заметно постарела. Поводом для критики стало селфи в ее инстаграм-аккаунте.
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