Плевать на всех: прилетевшая с Мальдив Кафельникова сбежала с карантина на маникюр

Алеся Кафельникова несколько дней назад вернулась из отпуска. Девушка успела покататься на лыжах во Франции, позагорать в Дубае и поплавать на гидроцикле на Мальдивах.

На отдых модель отправилась в начале марта, когда уже было понятно, что в мире неблагоприятная коронавирусная обстановка. Многие страны начали в ускоренном режиме закрывать границы, однако Алеся успела в последний момент вылететь в Куршевель. Через пару дней катания на лыжах манекенщица пожаловалась в инстаграм-аккаунте, что курорт закрыли.

Девушка не расстроилась и срочно вылетела в Дубай для продолжения отпуска. Там она пробыла около пяти дней и решила отправиться дальше. Выбор пал на Мальдивы. Здесь Алеся Кафельникова отдыхала почти неделю и все-таки вернулась в Москву.

Видимо, девушке никто и ничто не указ, раз модель отказалась от обязательного двухнедельного карантина для всех прибывших из-за границы. Наплевав на безопасность, дочь знаменитого теннисиста уже через день после возвращения побежала в салон красоты. В инстаграм-сторис аккаунта Кафельникова продемонстрировала СПА-процедуры, которые ей сделали в одном из московских бьюти-кабинетов. Также Алеся похвасталась новым маникюром.