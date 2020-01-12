Кафельникова взорвалась от слухов о скорой свадьбе

Недавно в Сети обсуждали скорое замужество дочери титулованного теннисиста. Поводом послужило фото, опубликованное в инстаграм-аккаунте домашнего питомца девушки. На нем Алеся целует в щеку мужчину. Подпись к снимку гласила: "Не могу дождаться свадьбы. Сохраните дату: 20 июня".
Теперь девушка опровергла слухи. В своем микроблоге манекенщица выложила новую публикацию. Она сообщила, что информация о скорой свадьбе была шуткой.
"Ребят, уже стало не смешно, если мои друзья (а именно, аккаунт собаки, что выложил инфо про замужество) решили пошутить, то это не значит, что я выхожу замуж. Я думал, все поймут, что это шутка, но видимо, нет. Тем более странно верить информации в Инстаграм собаки", – высказалась Кафельникова.
Напомним, что ранее появилась информация о возлюбленном модели. Им стал Кевин Доделанде. По слухам, он около десяти лет встречался с дочерью криминального авторитета и даже собирался жениться на ней. Злые языки утверждают, что бойфренд модели весьма неравнодушен к азартным играм. Сейчас Кафельникова вместе с избранником отдыхает в Монако.
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