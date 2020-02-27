"Лечиться ему надо": Лещенко послал подавшего на него в суд Разина поправить психику

Недавно стало известно, что Андрей Разин обратился в суд с иском к несколько представителям российского шоу-бизнеса. Он обвиняет артистов в оскорблении его чести и достоинства.

Продюсер уличил в клевете Юрия Шатунова, Андрея Малахова, телеканал "Россия-1" и старожила эстрады Льва Лещенко. Причиной для обращения в Нагатинский районный суд стала телепередача "Привет, Андрей!", в которой бывший подопечный Разина заявил на всю страну о своих проблемах с авторскими правами. Как отметил бывший солист "Ласкового мая", продюсер запрещает ему исполнять старые хиты и сам поет их под фонограмму. Лев Лещенко охарактеризовал такое поведение "латентной шизофренией". Разин нашел подобные слова оскорбительными и обратился в правоохранительные органы. Наказания продюсер хочет чисто символического, однако не против получить извинения и добиться справедливости.

Лев Лещенко прокомментировал ситуацию. Оказывается, он крайне недоволен таким ходом событий. Артист отметил, что Разин ему абсолютно безразличен и может подавать хоть сто исков. Также он пожелал продюсеру наладить личную жизнь, чтобы успокоиться и перестать лезть не в свое дело. Лещенко отметил, что обиженный никому не нужен, все о нем забыли. "Он, как мне кажется, сбитый летчик уже давным-давно. Кто такой Разин вообще? Да кто будет о нем говорить, если он не будет трогать известных людей?" – жестко ответил певец. Мэтр российской эстрады охарактеризовал продюсера пошлым, беспринципным и аморальным человеком, которому стоит обратиться к врачу. " Лечиться ему надо. Я ему советую сходить к психологу", – сказал артист.

Реакция Андрея Разина не заставила себя долго ждать, и он в своем инстаграм-аккаунте публично обратился к Льву Лещенко. " В отличие от Вас, я прошел комиссию в институте имени Сербского, которая показала, что я здоров и лечиться мне не надо (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)," – написал руководитель "Ласкового мая". Также мужчина отметил, что "никуда не канул" и рассказал, что у него 90 концертов в год вот уже более 30 лет. "Вы считаете себя психиатром или психологом и в эфире федерального канала "Россия-1" ставите диагнозы людям", – иронично уточнил Андрей Разин. Продюсер добавил в конце своей пламенной речи, что намерен встретиться с Львом Лещенко в суде.