Крутой раскрыл чувства Лещенко к Толкуновой

Вокруг Толкуновой всегда было много слухов. С особым интересом поклонники сплетничали, мол, к звезде неравнодушен Лев Лещенко. Более того, говорили, что между знаменитостями был роман.
По словам Игоря Крутого, между Лещенко и Толкуновой действительно было что-то особенное. "Они не были, как брат и сестра. Очень симпатизировали друг другу", – сказал композитор в эфире ток-шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1".
Музыкант вспомнил, как на прощании с Валентиной Васильевной в Театре Эстрады он стоял рядом с Львом Валерьяновичем. Лещенко тогда был вне себя от горя. Певец сказал Крутому, что после похорон поедет домой, уединится, выпьет водки.
Присутствующий в студии программы Лев Лещенко рассказал, что очень боялся навещать Валентину Толкунову в больнице, куда та попала незадолго до кончины. Артист не хотел провоцировать очередную волну сплетен.
Между тем Лев Валерианович признался, что в палате артистки все же побывал. "И 20 числа вдруг меня что-то шибануло так. Я бросил все дела и поехал в больницу", – сказал вокалист. Тогда по словам Лещенко, Толкунова уже лежала в отделении интенсивной терапии. "Мы поцеловались. Я спросил, как она. Вижу светлые-светлые глаза, наполненные бесконечной грустью", – вспомнил вокалист.
Напомним, в 1992 году у Валентины Толкуновой нашли онкологию. Артистку прооперировали, она прошла курс химиотерапии. В 2006-м и 2009-м у звезды повторно удаляли метастазы. 16 февраля 2010 года Толкуновой стало плохо во время концерта, ее госпитализировали. 22 марта советская звезда впала в кому и через несколько часов скончалась.
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