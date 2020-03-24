"Длился 43 минуты": Асмус рассказала о новой пикантной сцене

Кристина Асмус в своем инстаграм-аккаунте поделилась подробностями съемок. При этом она подчеркнула, что откровенных сцен в картине не было.
По словам звезды, она снялась в драме. "Спешу вас расстроить, пикантных сцен не было", – иронично отметила она. По словам знаменитости, в этот раз у нее был самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты.
Кристина Асмус показала четыре кардинально разных образа. Отметим, что после постельной роли в фильме "Текст" актриса столкнулась с травлей в Сети. Многие обвинили супругу комика Гарика Харламова в развратности. Однако были и те, кто-то защищал звезда, считая по-настоящему талантливой актрисой.
Отметим, Кристина Асмус старается не реагировать на негативные выпады в свою сторону. Более того, она активно публикует провокационные снимки, что еще больше бесит хейтеров.
Как писали "Дни.ру", ранее артистка показала фото на фоне белой стены в светло-голубых джинсах и розовой бейсболке. При этом больше на звезде театра и кино ничего надето не было.
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