"Длился 43 минуты": Асмус рассказала о новой пикантной сцене

Кристина Асмус поделилась новостью о том, что сыграла в довольно откровенной роли. Артистка сыграла девушку из секс-видеочата в фильме "Китобой".

Кристина Асмус в своем инстаграм-аккаунте поделилась подробностями съемок. При этом она подчеркнула, что откровенных сцен в картине не было.

По словам звезды, она снялась в драме. "Спешу вас расстроить, пикантных сцен не было", – иронично отметила она. По словам знаменитости, в этот раз у нее был самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты.

Кристина Асмус показала четыре кардинально разных образа. Отметим, что после постельной роли в фильме "Текст" актриса столкнулась с травлей в Сети. Многие обвинили супругу комика Гарика Харламова в развратности. Однако были и те, кто-то защищал звезда, считая по-настоящему талантливой актрисой.

Отметим, Кристина Асмус старается не реагировать на негативные выпады в свою сторону. Более того, она активно публикует провокационные снимки, что еще больше бесит хейтеров.

Как писали "Дни.ру", ранее артистка показала фото на фоне белой стены в светло-голубых джинсах и розовой бейсболке. При этом больше на звезде театра и кино ничего надето не было.

