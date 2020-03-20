"Как полено": оголившуюся Асмус снова оплевали с головы до пят

Актриса старается не реагировать на негативные выпады. Более того, она активно публикует провокационные снимки, еще больше раззадоривая фолловеров.
На этот раз супруга Гарика Харламова позировала на фоне белой стены в светло-голубых джинсах и розовой бейсболке. К слову, это все, что на ней было надето.
Кристина относится к себе с долей иронии, поэтому многие кадры в инстаграм-аккаунте сопровождает забавными хештегами. Этот снимок не стал исключением: #япомнюасмуснормальной #чезапанталоны #тыжматьдолжнапонимать.
Однако далеко не все пользователи Сети на одной волне с Асмус. Некоторые от души посмеялись, но нашлись и те, кто не упустил возможности смешать Кристину с грязью.
"Сделай уже себе нормальную фигуру, походи в спортзал. Худая, как полено. И вообще, выставляй фото без одежды, тебя и так голой вся страна видела", – съязвила злопыхательница.
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