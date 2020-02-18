Кристина Асмус испугала россиян страшной худобой

Актриса Кристина Асмус всегда впечатляла поклонников своим внешним видом. Они просили поделиться звезду рецептом стройности и привлекательности. Но на этот раз подписчики жены Гарика Харламова обеспокоились ее здоровьем.
Всему виной стал снимок, который Кристина выложила накануне в своем инстаграм-аккаунте. На фото актриса сидит на диване в очень короткой юбке, из-за чего ноги кажутся не только длинными, но еще и очень худыми.
"Вас дома не кормят?", "Кристина, тебе нужно срочно покушать", "Как будто голова не от этого туловища", "Кристина, не худейте больше, пожалуйста", "Ты такая худая, что у меня из холодильника исчезла вся еда", – написали подписчики под публикацией.
Некоторые предположили страшное – звезда может заболеть анорексией. Поэтому в комментариях в поддержку Асмус появился хештег #покормитекристину.
Напомним, ранее подписчики горячо обсуждали вульгарный снимок актрисы. Асмус предстала сидящей на корточках в коротком черном платье. Ногу она выставила вперед, закатила глаза и высунула язык.
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