"Нельзя жить с уродами": Милявская поведала об отношениях с бывшим мужем

Накануне исполнительница вышла в прямой эфир с телеведущей Настей Ивлеевой. Буквально за 15 минут звезда раскрыла неожиданные секреты, в том числе и об отношениях с экс-мужем.
По словам Милявской, пятый брак стал для нее тотальной ошибкой. Но сейчас она понимает, что сподвигло ее закрутить роман и Ивановым и в последствии выйти за него замуж.
Лолита утверждает, что раньше в ней не было чувства самодостаточности. Лет с 45 она панически боялась остаться одна. Поэтому связалась с тем, кто первым обратил на нее внимание. Артистка была уверена, что Дмитрий – последний шанс в ее жизни.
"Нельзя жить с уродами. Я умудрилась вовремя разойтись, как будто меня вернули на восемь лет назад", – призналась Милявская.
Кроме того, в прямом эфире Лолита рассказала о своей наркотической зависимости. Ведь когда певице было 40, она регулярно употребляла кокаин. Сейчас, в ее 56 лет это сильно сказывается на ее здоровье. "Я слезла, так как поняла: еще немного, и я сдохну", – поведала исполнительница.
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