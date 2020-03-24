Довели мать: Брухунова взбесилась после рождения ребенка от Петросяна

Поклонники были в восторге от этой новости и отправились в комментарии под фотографиями пары в соцсетях. Фанатам не терпелось узнать подробности о прибавлении в семействе юмориста. Евгений Петросян не отреагировал на шквал поздравлений в инстаграм-аккаунте, а вот Татьяна Брухунова не выдержала вторжения в личное пространство.
31-летняя помощница артиста не понимает, что случилось с людьми и почему они такие злые. Она отметила, что ее завалили уточнениями про ребенка. "Директ не могу разобрать – больше тысячи сообщений за сутки", – жалуется Татьяна. Девушка злится на народ, который якобы рассказывает о ней сказки и "перемусоливает утки".
Также юная супруга 74-летнего Евгения Петросяна закрыла подписчикам возможность комментировать ее публикации в "Инстаграм" и решила заесть стресс сладостями. Как отметила Брухунова, она заказала доставку нескольких видов шоколадных конфет.
Напомним, о ребенке в семье Петросяна пресса сообщила накануне. Якобы первенец появился на свет в Дубае, где пара отдыхала около месяца. Юморист отказался комментировать ситуацию, заявив журналистам, что это не их дело.
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