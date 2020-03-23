Жена Петросяна сделала неожиданное признание после известия о пополнении

В конце прошлого года Евгений Петросян узаконил отношения с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Свадьба прошла втайне от репортеров. Многие поклонники заподозрили, что причиной скорой свадьбы могла стать беременность возлюбленной артиста.
А сегодня эти слухи наконец получили подтверждение. Как сообщает телеграм-канал "НеМалахов", 13 марта в медицинском центре ОАЭ появился на свет ребенок Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна. Малыш родился благодаря суррогатной матери.
Журналисты связались с 74-летним артистом, чтобы получить комментарий. Однако Евгений Петросян отказался поделиться подробностями. "Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", – заявил он в беседе с Teleprogramma.pro.
Его супруга оказалась более разговорчивой. Один из подписчиков Татьяны Брухуновой в "Инстаграме" поинтересовался, действительно ли в семье произошло пополнение. "Говорят об этом уже три года", – посмеялась жена Евгения Петросяна.
Другой пользователей спросил в шутку, родилась у пары двойня или тройня. "Пятерня", – сделала неожиданное признание жена юмориста. "Ну все, орден можно дать, мать-героиня!", – поддержал Татьяну Брухунову поклонник.
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