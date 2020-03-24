Друзья в шоке от ребенка Петросяна и Брухуновой

Согласно некоторым данным, суррогатная мать родила ребенка 74-летнему Евгению Петросяну и 31-летней Татьяне Брухуновой. Вскоре последовали комментарии пары и их окружения.

Телеграм-канал "НеМалахов", специализирующийся на жизни знаменитостей, обнародовал информацию о том, что 13 марта в Дубае суррогатная мать родила Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой первенца. Новость стала сенсацией. Журналисты немедленно связались с юмористом, чтобы выяснить подробности, однако мужчина наотрез отказался обсуждать это.

Тогда репортеры стали обзванивать близкое окружение пары. Друзья крайне удивлены сообщением о рождении ребенка, пишет сайт "Комсомольская правда". Начали с бывшей жены Евгения Петросяна. Елена Степаненко, поблагодарив за известие, предпочла ничего не говорить на сей счет. Разговорчивее оказался именитый дрессировщик Эдгард Запашный. Он признался, что недавно видел Петросяна с Брухуновой, и в ее внешности ничего не намекало на скорое прибавление в семействе.

С ним солидарна артистка Елена Воробей. Она сообщила, что видела пару осенью прошлого года и не заметила изменений в фигуре Татьяны. Тем не менее юмористка порадовалась за супругов и отметила, как помолодел Петросян рядом с избранницей. "Я с восхищением отношусь к нестандартным парам, потому что счастья заслуживают люди любого возраста, а у артистов возраста вообще нет", – цитирует ее "Собеседник".

Писатель Георгий Териков компетентно сообщил: "Только что разговаривал с Петросяном. Он сказал, что это все ерунда и вранье!" Друг Евгения Петросяна рассказал, что юморист с молодой женой вернулись из Дубая и сидят на карантине из-за бушующего в мире коронавируса. "Женя мне сказал: "Я разве идиот? Зачем мне суррогатная мать? Что, я так не могу ребенка сделать?" – передал слова юмориста приятель.

Татьяна Брухунова на своей страничке в социальной сети "Инстаграм" обратилась к общественности: "Люди! Что с вами? Успокойтесь!" К этому она добавила хештег #коронавирусголовногомозга.