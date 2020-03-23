74-летний Евгений Петросян о рождении второго ребенка

Говорят, не только ради роскошного отдыха Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отправились в Дубай в начале марта. Стало известно, что еще 13 числа у пары на свет появился ребенок. Однако рожала не сама 30-летняя супруга прославленного артиста, а суррогатная мать.
Журналисты немедленно связались с юмористом, чтобы выяснить подробности. Однако разговор с 74-летним Евгением Петросяном получился коротким. "Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", – коротко заявил юморист в беседе с репортерами издания Teleprogramma.pro.
С новоиспеченной мамой Татьяной Брухуновой представители прессы, вероятно, связаться не смогли, да и бесполезно – она принципиально не дает комментариев. Лишь единственный раз сделала исключение, когда дала большое интервью Дмитрию Борисову в программе "Эксклюзив". Это случилось, когда только стало известно о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Говорят, именно Татьяна Брухунова стала причиной расставания известной артистической пары. Возможно, только телевизионщикам и за большие деньги новая жена Евгения Петросяна сможет рассказать о ребенке, предполагают пользователи Сети.
Комментаторы неоднозначно отнеслись к известию о прибавлении в семействе юмориста. Одни поддержали его, другие раскритиковали, отметив, что "всему свое время". Напомним, что у Евгения Петросяна есть дочь Викторина от первого брака. Сейчас женщине 51 год. Отметим, что Татьяна Брухунова приходится пятой женой артисту.
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