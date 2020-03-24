Степаненко решилась на отчаянный шаг после рождения ребенка у Петросяна

Актриса Елена Степаненко появится в новом шоу с Ольгой Бузовой. Сенсационную новость рассказала поп-дива в своем инстаграм-аккаунте. Две звезды отечественного шоу-бизнеса станут ведущими передачи. Эфир состоится на телеканале "Россия 1". Дата выхода и подробности проекта пока неизвестны.
Бузова отметила, что такое событие очень неожиданно для поклонников. Она назвала Степаненко легендой отечественного юмора, а их тандем, по ее словам, – два огня.
Поклонники признались, что совместное шоу Степаненко и Бузовой они уж точно представить не могли. Также фолловеры были приятно удивлены, увидев похудевшую артистку. "Я даже Степаненко не узнала. Отлично стала выглядеть", – написала одна из подписчиц.
Стоит отметить, что Ольгу и Елену связывает один факт: обе пережили скандальный развод, который обсуждала вся страна. Вполне возможно, что в передаче упомянут и этот момент.
Интересно, что Степаненко долгое время отказывалась от проектов на телевидении. Видимо, для этого шоу она сделала исключение.
Напомним, на днях стало известно, что экс-супруг Елены Степаненко Евгений Петросян стал отцом во второй раз. С 30-летней Татьяной Брухуновой они обратились за помощью к суррогатной матери.
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