Утекает из рук наследство: взрослая дочь в панике из-за рождения малыша у Петросяна

Поклонники Евгения Петросяна обсуждают новость о том, что 74-летний юморист снова якобы стал папой. Хотя его дочери Викторине идет шестой десяток лет, а ее собственный старший сын – почти ровесник новой возлюбленной Евгения Вагановича. Словом, сериал "Санта-Барбара". Корреспондент "Дни.ру" связался с другом детства Викторины и узнал, рада ли она появлению малыша.

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