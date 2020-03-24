Утекает из рук наследство: взрослая дочь в панике из-за рождения малыша у Петросяна

"О том, что Евгений Ваганович стал папой, Викторина, как многие, думаю, узнала из прессы, – на условиях анонимности рассказал друг. – Но вот насколько факт рождения малыша достоверен, говорить трудно. С самим Петросяном у Вики сейчас натянутые отношения, они редко общаются, поэтому напрямую спросить у него невозможно".
"Дело в том, что Викторина в этом конфликте и дележке имущества заняла сторону Елены Степаненко, которую теперь называет мамой, – пояснил собеседник. – В Москве Вика всегда останавливается в одной из квартир Елены Григорьевны, они, как я слышал, вместе отдыхают. Словом, стали подружками. Якобы, Степаненко обещает ей отписать все отсуженное у Петросяна имущество, но мне в это слабо верится".
"Я думаю, что Викторина сейчас в панике, – продолжает ее друг. – Ведь если рождение ребенка окажется правдой, (Петросян это не отрицает, хотя и не подтверждает) то наследство, которое досталось бы ей, теперь буквально утекает из рук. Ведь, вероятно, придется делиться миллионами, антиквариатом и квартирами по всему миру с очередной женой Евгения Вагановича и с плодом любви. Хотя не исключено, что Петросян назло дочери, которая встала на сторону Степаненко, и вовсе все отпишет Татьяне и ее ребенку, и тогда придется все решать по суду".
Напомним, Елена Степаненко была четвертой женой Евгения Петросяна. Они познакомились в 1979 году, состояли в браке с 1985 по 2018 годы.
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