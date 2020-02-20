Почему дочь Петросяна скрывает чудовищную правду о своей настоящей матери

Викторина Петросян поддерживает придуманный журналистами нелепый миф, что де знаменитая балерина Викторина Кригер – ее родная тетя. Это ложь. Муж после развода с Кригер женился на будущей бабушке Викторины Петросян, вот, собственно, и все, что их связывает. Причем этот муж – Илья Миронович Шлуглейт – человек очень уважаемый .Он был директором Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Именно там, как говорят, и служила актрисой мать Викторины Петросян.
Но чем же она так обидела своего мужа Евгения Петросяна и дочь Викторину, что они нигде о ней не упоминают и даже имя покрыто тайной? Все словно бы стыдятся родства с ней.
Старожилы театра Станиславского в приватных разговорах размышляют, почему такое могло случиться. Якобы мать бросила мужа и еще маленькую дочь – ушла к другому мужчине. Девочке сказали, что мать умерла. Отсюда и пошло заблуждение, что-де первая жена Евгения Петросяна умерла молодой. Ничего подобного! На самом деле она дожила до старости и ушла из жизни не так давно.
Как известно, все возвращается бумерангом. Викторина Петросян предпочла забыть о родной матери. А сегодня уже родственники "забывают" о самой Викторине. Ее двоюродная тетя – актриса театра Российской Армии Мария Скуратова – на вопрос корреспондента "Дни.ру" о родстве с дочерью Евгения Петросяна удивленно воскликнула: "Викторину Петросянц я лично не знаю. Это, по-моему, внучка моего дяди. Но я могу ошибаться". Хотя они лично знакомы и много раз встречались, но сегодня оба предпочитают об этом забыть и чудовищной правде противопоставляют сладкую ложь.
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