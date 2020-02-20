Почему дочь Петросяна скрывает чудовищную правду о своей настоящей матери

О том, кем была первая жена Евгения Петросяна, знает лишь очень узкий круг лиц – он сам, его дочь Викторина, да ее ныне живущая двоюродная тетя Мария Скуратова. Но все они точно воды в рот набрали и словно бы намеренно вводя всю страну в заблуждение.

Викторина Петросян поддерживает придуманный журналистами нелепый миф, что де знаменитая балерина Викторина Кригер – ее родная тетя. Это ложь. Муж после развода с Кригер женился на будущей бабушке Викторины Петросян, вот, собственно, и все, что их связывает. Причем этот муж – Илья Миронович Шлуглейт – человек очень уважаемый .Он был директором Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Именно там, как говорят, и служила актрисой мать Викторины Петросян.

Но чем же она так обидела своего мужа Евгения Петросяна и дочь Викторину, что они нигде о ней не упоминают и даже имя покрыто тайной? Все словно бы стыдятся родства с ней.

Старожилы театра Станиславского в приватных разговорах размышляют, почему такое могло случиться. Якобы мать бросила мужа и еще маленькую дочь – ушла к другому мужчине. Девочке сказали, что мать умерла. Отсюда и пошло заблуждение, что-де первая жена Евгения Петросяна умерла молодой. Ничего подобного! На самом деле она дожила до старости и ушла из жизни не так давно.

Как известно, все возвращается бумерангом. Викторина Петросян предпочла забыть о родной матери. А сегодня уже родственники "забывают" о самой Викторине. Ее двоюродная тетя – актриса театра Российской Армии Мария Скуратова – на вопрос корреспондента "Дни.ру" о родстве с дочерью Евгения Петросяна удивленно воскликнула: "Викторину Петросянц я лично не знаю. Это, по-моему, внучка моего дяди. Но я могу ошибаться". Хотя они лично знакомы и много раз встречались, но сегодня оба предпочитают об этом забыть и чудовищной правде противопоставляют сладкую ложь.