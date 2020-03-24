"Типичный пенсионер": Нагиев поддался панике из-за коронавируса

Телеведущий накануне прилетел в Москву. Он находился в Санкт-Петербурге, где проживал в гостинице своего брата.
Нагиев решил от греха подальше обезопасить себя, отправившись в аэропорт. Дмитрий опубликовал снимок в своем инстаграм-аккаунте. На нем известный артист запечатлен, сидя в кресле самолета в стильной защитной маске и солнцезащитных очках. По словам шоумена, у него просто не было выбора, ему пришлось ее надеть. Тем не менее, он постарался выглядеть "модненько".
"Дешево, бесполезно, смешно", – подчеркнул Дмитрий.
Юморист заявил, что готовится к голосованию по поправкам к Конституции Российской Федерации. Оно должно состояться 22 апреля.
Поклонники по достоинству оценили старания Нагиева. По их мнению, актер выглядит очень стильно. Одному фолловеру он напомним героя из фильма "Безумный Макс". Другой пользователь Сети сравнил телеведущего с каннибалом. А третий с долей иронии лаконично написал: "Типичный пенсионер".
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