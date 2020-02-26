"Тоска по родине совсем размазала": Нагиев пожаловался на работу в Голливуде

Актер выложил в своем инстаграм-аккаунте тизер будущей картины. В фильме он сыграет авантюриста Георгия, который живет в Соединенных Штатах. Как заявляется в описании, персонаж Дмитрия Нагиева может решить любую проблему. Навыками смекалистого мужчины часто пользуются эмигранты. Копы тоже, видимо, в курсе практически суперспособностей этого русского, поэтому ведут за ним чуть ли не круглосуточную слежку.
Схемки комедии, которая выйдет на экраны 23 апреля, проходили в Голливуде. Актер признался, что очень скучал по родине во время работы заграницей. Дмитрий Нагиев в недавнем посте в "Инстаграм" делится, что, кажется, мечтал совсем не о том "Надо было попросить у Бога – не сниматься в Голливуде, а набор кастрюль. Спасибо, что съемки были недолгими, а то тоска по родине совсем размазала (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – пишет шоумен.
Артист риторически спрашивает, зачем нам Беверли-Хиллз, если есть улица Энтузиастов, а также сообщает, что с ним все хорошо. Поклонники в комментариях поддержали кумира и выразили надежду, что фильм, в котором он принял участие, будет отличным.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Секс символы сегодня
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?