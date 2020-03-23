"Отрастившего" усы Галкина сравнили с Ургантом

На своей странице в социальных сетях Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой он гуляет возле своего замка в деревне Грязь. "Погода прекрасная. У нас тут на холме под солнышком не так холодно. Я решил обойти владения", – рассказал поклонникам артист.
В ролике юморист предстал в неожиданном образе – с усами. Некоторые поклонники отметили, что Максим Галкин стал похож на телеведущего Ивана Урганта. Другие подписчики призвали его избавиться от растительности на лица – так он выглядит старше своих лет.
Однако, как оказалось, усы юмориста оказались ненастоящими. Для съемки видео супруг Аллы Пугачевой воспользовался специальным фильтром в "Инстаграме", передает издание "7Дней".
Ранее Максим Галкин раскритиковал пост в личном микроблоге продюсера Яны Рудковской. Она разместила стихотворение, автором которого, по ее словам, является Александр Пушкин. В комментарии муж Примадонны заявил, что эти строки могут принадлежать "стихоплетам, набросавшим кучу штампов", но никак не великому поэту.
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