"Я мужиков люблю!": Бабкина не оценила чувств 69-летней вдовы Кобзона

Надежду Бабкину с семьей Иосифа Кобзона связывает и творческое, и личное. Поэтому приглашение вдовы певца Нелли Кобзон на 70-летний юбилей "казачки Нади" кажется логичным.

"Столько у нас гастролей было совместных, столько вечеров, а у меня как тусовались дома! – обратилась Нелли Кобзон к Надежде Бабкиной с воспоминаниями. – А с Иосифом у тебя была даже дуэтная песня "Нечего надеть".

В августе 2018 года Иосифа Кобзона не стало. Надежда Бабкина до сих пор с благодарностью вспоминает, как артист когда-то помог ей сохранить должность руководителя ансамбля. В то время любому начальнику следовало состоять в партии, но Бабкина не смогла сдать экзамен. Тогда к ней и подошел Иосиф Давыдович и сказал: "Надя, ты приходишь и молчишь, если спрашивают – головой киваешь и смотришь на меня". Когда Иосифа Давыдовича не стало, Надежда Георгиевна одной из первых приехала с ним проститься...

"Последний год моей жизни был очень сложным, – призналась в студии "Сегодня вечером" Бабкиной вдова Кобзона. – И ты мне, как никто, помогла выжить. Помогла тем, что я приходила на спектакли в твой театр, общалась с людьми, смеялась, радовалась".

Не могла пройти мимо 69-летняя Нелли Кобзон и мимо красоты и молодости 70-летней Надежды Бабкиной. "Я от всей души желаю тебе становиться еще красивее, хотя больше уже некуда – Ани Лорак на твоем фоне вообще не смотрится, – заявила Нелли Михайловна. – Я ее люблю, конечно, но они из шоу-бизнеса, а мы – эстрада".

"Я должна признаться тебе в любви", – внезапно продолжила Нелли Кобзон. Ведущий "Сегодня вечером" Максим Галкин развил фразу – мол, сейчас это модно. Но Бабкина, смеясь, отрезала: "Я мужиков люблю!".