"Неавторитетно": поведение организаторов "Евровидения" назвали странным

Напомним, музыкальные соревнования отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы сообщили, что мероприятие, скорее всего, перенесут на следующий год. Многие в рунете расстроились после подобной новости, ведь в этот раз у России был шанс занять первое место. Молодежная группа Little Big из Санкт-Петербурга была в фаворитах, а клип на песню Uno набрал около 48 миллионов просмотров за пару недель.
Однако несколько дней назад появилась информация о том, что "Евровидение" все-таки может состояться, правда, в онлайн-формате. Сведения поступили от Европейского вещательного союза (EBU).
Музыкальный критик Сергей Соседов считает подобное поведение организаторов международного конкурса странным. Он уверен, что команде стоит официально заявить о датах проведения "Евровидения", так как СМИ может попросту дезинформировать. "EBU часто ведет себя странно и неавторитетно", – цитирует мужчину РИА ФАН со ссылкой на издание Newinform.
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