Организаторы "Евровидения" нанесли новый удар России

На официальном сайте представители конкурса сообщили о том, что песни, представленные в этом году, не будут допущены к участию в следующем. Другими словами, полюбившийся россиянам трек Uno группы Little Big не прозвучит на "Евровидении" в 2021 году.
Кроме того, каждая страна должна решить сама, кого из артистов отправлять в следующий раз. В конкурсе может принять участие новый исполнитель или же заявленный в 2020 году, передает Lenta.ru.
Напомним, об отмене конкурса "Евровидение" стало известно 18 марта. Европейский вещательный союз пошел на такие меры для борьбы с пандемией нового вида коронавируса.
В этом году Россию должна была представить петербургская группа Little Big с песней Uno. Клип на композицию стал одним из самых популярных и набрал более 33 миллионов просмотров за семь дней.
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