Нужен новый хит: группа Little Big с треском провалилась из-за отмены "Евровидения-2020"

Пандемия COVID-19 ударила не только по мировой экономике, но и по культурным аспектам жизнь. Чтобы не подвергать людей риску, корпорации приостанавливают съемки фильмов, отменяют фестивали и показы новых фильмов в кинотеатрах.
Так, буквально было официально объявлено, что конкурсу "Евровидение-2020" не суждено случиться. Знаменитый музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, чем подобные события обернутся для группы Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе.
По мнению Соседова, хит "Uno", над которым трудились музыканты потеряет свою актуальность за год, пишет Teleprogramma.pro. К перенесенной дате проведения "Евровидения" Little Big придется изрядно постараться, чтобы не только преодолеть свою же планку, но и хотя бы не сделать хуже.
Напомним, ранее было объявлено о том, что 65-ый песенный конкурс "Евровидение" отменен из-за пандемии COVID-19. Последний месяц организаторы мероприятия следили за ситуацией в мире и надеялись на лучший исход, но все-таки пришлось пойти на крайние меры.
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