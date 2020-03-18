Покалеченный сын-фрик Яковлевой публично набросился на дочь Успенской

Взрослый сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал конфликт, возникший между певицей Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной. Мужчина негативно отреагировал на слова единственной наследницы артистки.

На протяжении нескольких недель не утихает шумиха вокруг Любови Успенской и Татьяны Плаксиной. Все началось с того, что 30-летняя наследница артистки пожаловалась в интервью: мол, много лет терпит разного рода давление со стороны матери. Любовь Успенская опровергла слова дочери и выдвинула встречное обвинение, но уже в адрес телевизионщиков. Якобы те специально "обработали" ее дочь так, чтобы сделать сенсацию.

Потом сбежавшая Татьяна Плаксина воссоединилась с Любовью Успенской, но ненадолго. Вскоре молодая женщина уехала от нее в Америку, к отцу Александру Плаксину. С тех пор в соцсети она нередко публикует видео и фотографии, которые поклонники считают странными.

К Татьяне Плаксиной в Америку приехал популярный ведущий Дмитрий Борисов со съемочной командой своего скандального шоу "Пусть говорят". Женщина рассказала, как живет вдали от матери, которая, по ее словам, перестала финансово помогать. А ведь Тане нужны деньги, чтобы вставить зубы, которых она лишилась при загадочных обстоятельствах в Коста-Рике в позапрошлом году.

Гости в студии прокомментировали рассказы Татьяны Плаксиной. Среди экспертов оказался Денис Шальных, единственный сын прославленной актрисы Елены Яковлевой. Он осудил разоткровенничавшуюся дочь Любови Успенской. "Меня задело, что Таня личные вещи какие-то стала вот так публично обсуждать. Если есть возможность обсуждать все эти проблемы, нужно делать это лично", – высказал свое мнение Шальных.

Он отметил, что у него с Еленой Яковлевой конфликтов нет, но, если бы и были, не стал бы их выставлять на всеобщее обозрение. К слову, Денис давно живет отдельно от матери. По его словам, вначале Елена негативно восприняла его увлечение татуировками, особенно когда они были выбиты на лице, но потом приняла это.

Кстати, у Дениса Шальных на лице не только тату, но и шрамы. Да и прочие части тела украшают рисунки. Правда, сейчас он решил избавиться от татуировок на лице.