Покалеченный сын-фрик Яковлевой публично набросился на дочь Успенской

На протяжении нескольких недель не утихает шумиха вокруг Любови Успенской и Татьяны Плаксиной. Все началось с того, что 30-летняя наследница артистки пожаловалась в интервью: мол, много лет терпит разного рода давление со стороны матери. Любовь Успенская опровергла слова дочери и выдвинула встречное обвинение, но уже в адрес телевизионщиков. Якобы те специально "обработали" ее дочь так, чтобы сделать сенсацию.
Потом сбежавшая Татьяна Плаксина воссоединилась с Любовью Успенской, но ненадолго. Вскоре молодая женщина уехала от нее в Америку, к отцу Александру Плаксину. С тех пор в соцсети она нередко публикует видео и фотографии, которые поклонники считают странными.
К Татьяне Плаксиной в Америку приехал популярный ведущий Дмитрий Борисов со съемочной командой своего скандального шоу "Пусть говорят". Женщина рассказала, как живет вдали от матери, которая, по ее словам, перестала финансово помогать. А ведь Тане нужны деньги, чтобы вставить зубы, которых она лишилась при загадочных обстоятельствах в Коста-Рике в позапрошлом году.
Гости в студии прокомментировали рассказы Татьяны Плаксиной. Среди экспертов оказался Денис Шальных, единственный сын прославленной актрисы Елены Яковлевой. Он осудил разоткровенничавшуюся дочь Любови Успенской. "Меня задело, что Таня личные вещи какие-то стала вот так публично обсуждать. Если есть возможность обсуждать все эти проблемы, нужно делать это лично", – высказал свое мнение Шальных.
Он отметил, что у него с Еленой Яковлевой конфликтов нет, но, если бы и были, не стал бы их выставлять на всеобщее обозрение. К слову, Денис давно живет отдельно от матери. По его словам, вначале Елена негативно восприняла его увлечение татуировками, особенно когда они были выбиты на лице, но потом приняла это.
Кстати, у Дениса Шальных на лице не только тату, но и шрамы. Да и прочие части тела украшают рисунки. Правда, сейчас он решил избавиться от татуировок на лице.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
А вы бы могли дружить с бывшим?
Путанила
одиночество