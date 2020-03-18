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Шоу-бизнес

"Больная девочка": Успенская выложила странное видео дочери после ее сенсационных слов

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. www.instagram.com/uspenskayalubov_official
На Первом канале показали вторую часть интервью с единственной дочерью Любови Успенский Татьяной Плаксиной. Комментарий дала и сама артистка, выложив видео с наследницей.
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Не один месяц длится скандал Любови Успенской и Татьяны Плаксиной. Все началось с того, что 30-летняя дочь артистки пришла на шоу "Звезды сошлись", в котором рассказала, что на протяжении многих лет переживала эмоциональное и физическое давление со стороны матери. Каплей, переполнившей чашу терпения, якобы стал момент, когда Любовь Успенская в порыве эмоций начала душить свою единственную наследницу.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Далее последовала череда съемок: после того интервью певице каким-то способом удалось вернуть дочь домой, куда она пригласила Андрея Малахова с его "Прямым эфиром", и там Татьяна на всю страну просила прощения у матери, но все равно обижалась. Затем Плаксина собрала вещи и уехала от Успенской к отцу в Америку. И там уже Дмитрий Борисов снял две передачи для "Пусть говорят", в которых Татьяна сообщила много сенсационных подробностей.

Она заявила, что в свое время у Любови Успенской были более серьезные проблемы с алкоголем, в чем она сейчас обвиняет ее отца. А также Татьяна пожаловалась, что мать критиковала любое ее творчество и не воспринимала его всерьез. Плаксина убеждена, что мать ей просто завидовала.

Более того, якобы ухажеры матери заглядывались на нее, когда Татьяна повзрослела. "Сами лезли ко мне. Я от нее этого не скрывала. Это такой мир, где нет никаких моральных граней и ценностей. Конечно, ей это не нравилось. А мне нравилось получать внимание. Но я понимала, что это что-то нездоровое, хотя и получала самоутверждение", – рассказала Татьяна Плаксина.

Не замедлила отреагировать на серию новых откровений дочери и Любовь Успенская. Она обнародовала видео, сделанное, по всей видимости, после съемки в программе "Звезды сошлись". В нем Татьяна признается, что сожалеет о своих словах и появлении в студии. По словам артистки, видео это сделано за день до ее отъезда в США. Примечательно, что рядом с ней лежит какая-то бумага.

"Если это та цена, которую я должна была заплатить за то, чтобы она стала отдельной, целостной, самостоятельной личностью, я принимаю это. Лишь бы она была счастлива, здорова и реализована. Таня всегда хотела быть услышанной, хотела внимания", – отметила Любовь Успенская, комментируя шумиху. Она выразила надежду, что эта ситуация заставит общественность обратить внимание на ее талант.

Также певица выложила отрывок из шоу Первого канала, где Плаксина исполняет для ведущего Борисова свою песню на пианино. В комментариях к посту, который артистка оставила в "Инстаграм", многие пользователи отметили, что Татьяна выглядит нездоровой.

"Больная девочка, конечно, ее нужно лечить. Не дай бог никому такого с детками. Видно, что она нуждается в лечении. Зачем брать у нее интервью? Все и так понятно. Маме – терпения", "Вы ждете поддержки, но Вам надо спасать дочь, а не писать посты для аудитории", "Она явно под чем-то, еще и с психикой полный треш", – высказались комментаторы.

Автор: 18 марта 2020, 08:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

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