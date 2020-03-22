Стонет и тяжело дышит: появился провокационный ролик с участием певицы Лолиты

Артистка продемонстрировала поклонникам шуточный и очень провокационный ролик. В кадре сначала появляется грудь знаменитости, готовая вот-вот вырваться из плена комбинации, а после лицо Милявской. Лолита тяжело дышит и стонет.
Через несколько секунд становится ясно, что вокалистка запыхалась, убираясь в ванной комнате. "Чистка унитазов – сплошное удовольствие на карантине", – отметила знаменитость в личном "Инстаграм".
Подписчики поддержали артистку. Интернет-обыватели не могли не отметить, как прекрасно выглядит певица. Поклонники опять принялись писать, что Лолите Милявской не нужна пластика.
Напомним, о том, что певица была у хирурга, стало известно накануне. Лолита опубликовала в соцсети ролик, в котором показала себя в кабинете у врача. Звезда продемонстрировала образцы силиконовых имплантатов. Между тем артистка призналась, что после признания теледивы Леры Кудрявцевой очень боится ложиться под нож, дескать, подруга многим "обломала" желание увеличивать грудь. После этого певица Лолита добавила, что доктор, к которому она пришла, "занимается лицами".
В комментариях к публикации сотни поклонников принялись уговаривать звезду отказаться от затеи с пластикой. По мнению поклонников, певица Лолита отлично выглядит для своего возраста.
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