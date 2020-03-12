Лолита Милявская странно себя повела в разводе с молодым мужем

Лолита Милявская неожиданно решила поставить точку в своем бракоразводном процессе с Дмитрием Ивановым. Певица призналась, что мечтает поскорее выйти замуж.

Летом прошлого года Лолита Милявская и Дмитрий Иванов объявили о расставании. Причем оба дали понять, что приняли решение о разводе с чувством уважения друг к другу. Но не прошло и нескольких недель, как разразился скандал. Выяснилось, что якобы молодой муж изменял певице последние два года их брака. Тогда Лолита обратилась в суд признать их отношения фиктивными, а также еще выдвинула ряд обвинений.

Интересы Милявской был призван блюсти известный адвокат Сергей Жорин. После нескольких заседаний он дал понять, что процесс может затянуться. Но внезапно сама Лолита пожелала убыстрить процедуру развода. Она даже записала видеообращение к своему помощнику. Сереж, давайте в пятницу, 13, положим конец нашему бракоразводному процессу. Мы в вами все, что можно, доказали. Что брак вполне фиктивен, что у нас есть еще пара дел, которые можно было бы назвать уголовными. Не вижу смысла далее затягивать сие..." – заявила Милявская.

Артистка пояснила, что повела себя так из-за уважения к новому возлюбленному. "Побыстрее хочется освободить паспорт, это раз", – сказала Лолита в записи, любезно предоставленной Starhit.

Далее певица развила свою мысль: "С другой стороны, просто я понимаю, что предоставила медийную площадку для заработка". Лолита Милявская намекнула на то, что собирается замуж в шестой раз, причем довольно скоро. "Чем быстрее будет стоять штампик, тем меньше будет походов и заработков на мне", – объяснила артистка.

С кем встречается певица, остается лишь догадываться. Но известно, что со своим новым любовником Лолита Милявская не так давно провела отпуск в Израиле. Говорят, артистка увлеклась неким влиятельным бизнесменом, который чуть младше нее.