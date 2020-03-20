Девушка ушла от изуродованного сына Яковлевой к другому мужчине

27-летний сын актрисы и Анастасия Рот больше не пара. Девушка уже успела закрутить новый роман. Об этом рассказал друг Дениса Шальных Кирилл. Сейчас брошенный наследник звезды сосредоточен на карьере.
Сын Елены Яковлевой работает парикмахером в столичном барбершопе, сообщает Starhit.ru. Многочисленные татуировки на лице и теле парня стали его изюминкой, хотя некоторые считают, что ими он себя изуродовал. Денис Шальных говорил, что жалеет о некоторых наколках и пытается их свести.
Напомним, свою возлюбленную наследник Елены Яковлевой встретил прошлой осенью. Анастасия Рот даже представила его родителям. Парень говорил, что произвел хорошее впечатление на близких избранницы.
Примечательно, что именно под давлением Насти сын кинозвезды решил избавиться от татуировок. Отметим, что Елена Яковлева очень болезненно относится к критике своего наследника. Ранее она просила хейтеров оставить молодого человека в покое и заявляла, что принимает Дениса таким, какой он есть.
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