Анна Семенович отрезала себе грудь

Накануне, 1 марта, юбилей отметила одна из самых сексапильных представительниц отечественного шоу-бизнеса Анна Семенович. Популярная артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что сделала операцию по уменьшению груди.

Анна Семенович прославилась не только благодаря спортивному прошлому (она профессионально занималась фигурным катанием) и участию в группе "Блестящие", но и пышной груди. Много слухов в Сети ходило вокруг внушительного бюста артистки. Говорили, будто Анна вставила имплантаты, чтобы грудь казалась больше.

В откровенном интервью Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" певица призналась, что у нее гигантомастия. Анна не скрывает, что когда-то действительно делала операцию на груди, однако речь шла об уменьшении, а не об увеличении. "Жить с большим бюстом не так просто, как может показаться", – пояснила Семенович.

Артистка рассказала, что решилась лечь под нож хирурга, потому что большая грудь стала реальной проблемой. "Грудь стала моим комплексом. Я начала прятать ее за водолазками, а потом и вовсе решилась на операцию по уменьшению", – цитируют Анну "Аргументы и факты". Позже певица приняла себя со всеми своими недостатками и достоинствами.

1 марта Семенович исполнилось 40 лет. В отличие от прочих знаменитостей, которые скрывают возраст, артистка не боится признавать его. "Сегодня мне 40, и это прекрасно! Девочки, если кто-то комплексует по поводу возраста, забейте. Нам столько, на сколько мы себя чувствуем. Я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27. И это не магия, это мое намерение! Мы управляем этой реальностью, и только нам решать, сколько нам лет", – объявила Анна в "Инстаграм".



Она опубликовала фотографию, сделанную на борту самолета. Ранее в интервью певица сообщила, что не будет широко праздновать юбилей, а отправится с любимым в страну, где еще не бывала. "Я люблю свою жизнь, я люблю своего мужчину, я люблю свою работу, и главный секрет моей молодости – это любовь", – заверила счастливая именинница.