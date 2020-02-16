"Мне больно": Семенович раскрыла правду об огромном животе после слухов

От этих публикаций Анна Семенович пришла в ярость. В своем инстаграм-аккаунте певица разместила тот самый снимок в синем платье, к которому прикрепила еще несколько фотографий с того же мероприятия, где папарации застали ее врасплох.
В описании к фото знаменитость разразилась целой повестью о своей внешности и жизни, обрушившись на вездесущих репортеров с критикой. Она обратила внимание, что снимок, из-за которого поднялась шумиха, был всего лишь результатом неудачного ракурса и постаралась убедить поклонников в том, что в реальной жизни выглядит иначе.
"Я все понимаю, я не не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трех подбородков, как вы меня выставили на 3 и 4 фотке, у меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео ! На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите, то, чего нет!" (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – обижалась Анна Семенович.
Исполнительница также вспомнила, что на заре карьеры тоже работала в СМИ и напомнила журналистам о существовании правил приличия. В конце своего рассказа женщина призвала своих читателей стараться быть лучше и помогать друг другу.
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