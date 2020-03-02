Мария Кожевникова впервые рассказала об измене мужа

В рамках передачи представители отечественного шоу-бизнеса поделились своими историями о том, имеет ли значение штамп в паспорте, о счастье и горе в браке и, конечно, об изменах. Например, супруга футболиста Павла Мамаева призналась: она и мысли не допускала о том, что муж может быть неверен, пока вся страна не стала свидетельницей обратного.
Теперь, когда они оказались на грани развода, Алана иначе относится к щекотливой ситуации. Она приняла ряд мер, чтобы в будущем избежать аналогичной ситуации, однако призналась, что не стала слишком сильно контролировать супруга.
Ведущие Лера Кудрявцева и Оскар Кучера поинтересовались у Марии Кожевниковой, допускала ли она мысль, что ей может изменить супруг. "Я люблю своего мужа, я ему доверяю. И у меня нет сейчас даже чисто гипотетически такой мысли, что он может изменить", – призналась популярная актриса.
Когда собеседники стали наседать на нее, пытаясь узнать, как бы она отреагировала на измену, артистка заявила: "Не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, что я могу пережить..." Мария Кожевникова напомнила, что они с Евгением Васильевым официально не женаты, но зато венчаны.
Кудрявцева рассказала, что слышала, будто в церкви не венчают пары, не состоящие в официальном браке. Кожевникова ответила: "Такого закона нет. Если батюшка знает твою семью, и он понимает, что нет у мужчины еще одной жены в паспорте, а вот с другой он венчается, то тогда батюшка имеет право повенчать".
Напомним, что Мария обвенчалась с любимым в Ницце несколько лет назад. Вскоре у пары появился первенец. Спустя некоторое время актриса родила мужу еще двоих сыновей.
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