Оставивший Буланову и сына Радимов рассекретил новую любовь

Татьяна Буланова и Владислав Радимов поженились в 2005 году. Артистка родила футболисту сына Никиту. Однако в 2016 году пара оформила развод. "Инициатором развода была я, это моя воля, мое желание, мое решение", – в недавнем интервью сообщила певица, однако предпочла не говорить. что конкретно сподвигло ее на это решение.
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