"Хочется любви и ласки": Летучая поделилась интимными желаниями

Елена Летучая откровенно рассказала о личной жизни. Телезвезда дала мудрый совет всем незамужним девушкам.



Впервые ведущая программы "Ревизорро" вышла замуж в 38 лет – за Юрия Анашенкова. До этого у нее было два гражданских брака. Блондинке несколько раз делали предложение руки и сердца, но она не соглашалась – ждала свою судьбу.

Елена Летучая уверена, что мужчина не по душе, то выходить за него замуж не стоит только потому, что "надо". О семье она задумалась лишь в 30 лет. Она призналась в очень личном. "Всем же хочется любви и ласки", – цитирует знаменитость Wday.ru.

Ведущая призналась, что ее спрашивали, почему она не родит "для себя".

На подобные некорректные вопросы она отвечала, что росла в полной семье и хочет того же своим детям. Встретив будущего мужа, Елена Летучая "сразу все поняла".

Звезда призвала девушек и женщин проще относиться к мнению окружающих, любить себя и понимать, жизнь – одна. Теледива также призналась, что сильно переживала из-за возможного отсутствия любви. По ее мнению, это чувство способны испытывать не все люди. Елена Летучая посоветовала незамужним представительницам прекрасного пола не изменять себе, своим принципам и верить в хорошее.