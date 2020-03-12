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"Нам скоро есть будет нечего!": муж отчитал пронырливую Летучую

Елена Летучая. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Пронырливая Елена Летучая – гроза отелей и ресторанов – вновь начинает войну против несправедливости. На этот раз под ее наблюдением окажутся недоброкачественные сервисы, производители продуктов и товаров, которыми мы пользуемся ежедневно. Корреспондент "Дни.ру" узнал подробности проекта "Летучий надзор", который скоро выйдет на телеканале "Че".
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В каждом выпуске проекта "Летучий надзор" Елена будет рассказывать о правах и обязанностях производителей продуктов питания и услуг. И покажет на собственном примере, как восстановить справедливость -  научит платить только за лучшее и самое полезное. 

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Елена Александровна Летучая-Анашенкова

Елена Александровна Летучая-Анашенкова ведущая

Интересно, что вся эта погоня за стандартами и свежестью сказывается на семье самой Летучей. "Когда я занималась на другом канале проектом "Ревизорро" и мы снимали московский сезон, то я строго предупредила мужа – в этот ресторан ходить нельзя, в тот – ни в коем случае, туда – ни ногой, – улыбается Лена. – Да и теперь я заполняю холодильник очень грамотно, только качественными продуктами. В итоге муж однажды просто взвился: "Нам скоро есть будет нечего с таким подходом!".

Не всегда понимают Елену и дети – у ее супруга Юрия Анашенкова двое детей от предыдущих отношений. "Я как-то увидела, какие они мультики смотрят, – делится удивленная Летучая. – На экране какие-то кружочки бегают, квадратики. А когда попыталась поставить им что-то из своего детства, дети взбунтовались. "Ты еще "Простоквашино" нам включи!" – недовольно заявили они мне. А уж что слушают сегодняшние дети! В новом шоу "Детки-предки", которое я в апреле стану вести на канале СТС, будут такие названия музыкальных коллективов и исполнителей, которые я не то что запомнить, произнести не могу!".

Автор: 12 марта 2020, 17:53
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