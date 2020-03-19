Коронавирус заставил Волочкову обратиться к врачу

Танцовщице пришлось отменить несколько своих концертов. Это настолько сильно расстроило звезду, что она решила обратиться за помощью к психологу.
К слову, в жизни Анастасии этот опыт стал первым. Но Волочкова уверена, что сейчас ей, как и многим другим, помощь специалиста крайне необходима.
Ведь после того, как в стране объявили о карантине, большинство звезд, в том числе и балерина, легко могут впасть в депрессию. "Мы лишены возможности на время выходить на сцену, дарить свое творчество, встречаться со зрителями, быть в этой волшебной для нас ипостаси", – сетует артистка.
Волочкова утверждает, что доктор смогла найти нужные слова. Ей удалось поддержать и успокоить танцовщицу. Сама Анастасия отметила, что ее психолог является очень добрым человеком, который стремится всем помочь. Об этом светская львица заявила в своем инстаграм-аккаунте.
"Берегите ваши души, сохраняйте их в чистоте", – пожелала поклонникам прима балета.
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