Лянка Грыу впервые высказалась об отношениях с отцом-бомжом

Лянка Грыу – популярная актриса, счастливая жена и мать девятилетнего сына. Несколько лет назад разразился скандал, связанный с ее родителем.

Девушку воспитывала только мать. До 14 лет актриса считала родным папой совершенно другого человека – отчима, который умер, когда ей было около четырех лет. В подростковом возрасте артистке рассказали, что ее отец – известный молдавский актер Георге Грыу, бросивший жену одну в Москве еще до рождения дочери.

Лянка не пыталась его найти, так как не считала нужным восстанавливать связь. Однако примерно десять лет назад разразился скандал. Журналисты нашли ее родного отца. Оказалось, мужчина из статного красавца превратился в опустившегося человека, который ночует на улице и много пьет. Тогда девушку обвинили в бессердечности, ведь она не помогла ему в сложной ситуации. В программе "Судьба человека" Лянка Грыу впервые рассказала свою правду.

"Было желание поехать пообщаться, но на тот момент мне было нужно какое-то время. Я пыталась понять, зачем он появился вообще. И чтобы понять, как это будет происходить, мне нужно было сначала успокоиться и для себя эту историю пропустить мимо. И мне нужно было время, чтобы простить. Я знала, что его увижу", – отметила звезда сериалов.

Лянка Грыу обвинила телеканалы, которые пытались поживиться на теме воссоединения с отцом. Она чуть не согласилась на предложение продюсеров приехать к мужчине в отель, где он жил во время визита в Москву ради участия в одном из скандальных шоу. "Но буквально через несколько минут прозвучала фраза "Но только камеры будут там". Да вы что, шутите, издеваетесь надо мной, ребят? Я говорю, что все понимаю, но вы не влезете туда", – вспоминает актриса.

Спустя почти семь лет после громкой истории у девушки появилась новая возможность познакомиться с отцом. Лянка Грыу встретилась со своими сводными братом и сестрой. Родственница нашла ее через соцсети и предложила увидеться, если актриса будет в Кишиневе. Потом и отец написал ей, попросил прощения, а спустя год звезда решилась познакомиться с родителем лично.

"Он сказал, что я очень за тебя рад, что я тобой горжусь, что у тебя замечательная семья. Он очень трепетно относится к моему сыну, его внуку", – призналась Лянка Грыу.

Сейчас Георге смог решить многие проблемы в жизни, у него появилась возлюбленная, которая его поддерживает, и мужчина больше не живет на улице.