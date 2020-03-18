Звезда сериала "Тест на беременность" пыталась покончить с собой из-за трагичной любви

Лянка Грыу рассказала Борису Корчевникову о трагичной любви. В эфире шоу "Судьба человека" она призналась в селфхарме из-за измены парня.

Первые отношения завязались у актрисы в 16 лет с молодым человеком по имени Сергей. Девушка с теплотой вспоминает то время. Тогда она училась в старших классах, посещала художественную школу и уже довольно активно снималась. Во дворе дома, где она жила, собиралась компания ребят, и девочка очень хотела иногда тоже "потусоваться", поэтому стала отпрашиваться погулять. Именно там она и познакомилась с парнем.

"Первая любовь – она часто не про человека, а про тебя. Поэтому сказать, что за такой особенный человек и чем он так произвел впечатление, сложно", – рассказала Лянка Грыу. Девушка считает, что первые отношения – некая самоидентификация. "Когда ты впервые полюбил, приходит ощущение, что детство прошло. Такие отношения всегда рано или поздно заканчиваются, и вместе с ними заканчивается детство", – уверена артистка.

Они встречались около года, но все завершилось трагично. "Он меня полюбил, но он мне изменил. Вот поэтому все закончилось", – призналась звезда сериала "Тест на беременность". Как оказалось, от горя Лянка Грыу даже пыталась покончить с собой. Девушка уверена, что в тот момент она хотела заглушить душевную боль, преобразовав ее в физическую. "Это был какой-то как символ, что ли", – заявила звезда. Лянка после случившегося надолго замкнулась в себе, уйдя с головой в работу и учебу.