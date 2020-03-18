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"Бомба!": Ургант в женском платье вызвал фурор

Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom
Иван Ургант и Надежда Бабкина поменялись нарядами в эфире его вечернего шоу на Первом канале. Сделали это звезды ради популярного челленджа.
прочитано 155 раз

Телеведущий переоделся в платье звезды, приняв эстафету от других знаменитостей. Отметим, во время нового челленджа #FlipTheSwitchChallenge мужчина и женщина должны танцевать, а после этого поменяться одеждой. 

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Забавный ролик появился в инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант". Видео вызвало у россиян восторг. "Бомба!" – написал один из пользователей соцсети. Некоторые отметили, что шоумен нашел свой стиль.

Подписчики также отметили, что Надежде Бабкиной очень идет мужской костюм. Фолловеры сошлись во мнении, что звезды оказались в тренде.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что самочувствие 90-летней бабушки Ивана Урганта ухудшилось. В интервью журналистам артистка Нина Ургант рассказала, что каждое утро просыпается от сильных болей в позвоночнике. Знаменитый внук возил ее к израильскому хирургу, который оперирует пациентов с подобным заболеванием, но тот не смог помочь.

Автор: 18 марта 2020, 15:12
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Ургант показал дочке свою новую даму сердца

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