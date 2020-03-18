"Бомба!": Ургант в женском платье вызвал фурор

Телеведущий переоделся в платье звезды, приняв эстафету от других знаменитостей. Отметим, во время нового челленджа #FlipTheSwitchChallenge мужчина и женщина должны танцевать, а после этого поменяться одеждой.
Забавный ролик появился в инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант". Видео вызвало у россиян восторг. "Бомба!" – написал один из пользователей соцсети. Некоторые отметили, что шоумен нашел свой стиль.
Подписчики также отметили, что Надежде Бабкиной очень идет мужской костюм. Фолловеры сошлись во мнении, что звезды оказались в тренде.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что самочувствие 90-летней бабушки Ивана Урганта ухудшилось. В интервью журналистам артистка Нина Ургант рассказала, что каждое утро просыпается от сильных болей в позвоночнике. Знаменитый внук возил ее к израильскому хирургу, который оперирует пациентов с подобным заболеванием, но тот не смог помочь.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Что вам нравится в мужчинах?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
А вы бы могли дружить с бывшим?
Как справиться с собой ?
Путанила