"Чего?!": расхулиганившаяся Бабкина встала грудью за подругу

На программе выяснилось, что артистка является большой поклонницей певицы Шакиры. Она даже побывала на ее выступлении в США.
Российская исполнительница повторила за кумиром неприличную выходку. Шакира во время шоу "Супербоул" высунула язык на камеру и энергично им подвигала. Многие сочли этот эпизод вызывающим, но не Надежда Бабкина.
Народная артистка повторила эту шалость в шоу "Вечерний Ургант". Однако увидел это только телеведущий. Повторить хулиганство на камеру звезда не решилась.
Ивана Урганта смутила выходка Надежды Бабкиной. Он с сарказмом отметил, что скоро его шоу будет напоминать программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. Певица грудью встала на защиту своей подруги. "Чего?!" – переспросила она Урганта и заявила, что Кудрявцева – молодец.
Ранее Надежда Бабкина стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой, где поделилась главной тайной. Знаменитость шокировала россиян рассказом, как много лет назад чуть не лишилась жизни, будучи беременной.
Популярные темы форума
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Терешкова ,что сказала????
Что хорошего принес русский мир в донецк?
одиночество
Как справиться с собой ?
Путанила
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Жёны брошенки богатых мужчин.