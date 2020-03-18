"Главное не паниковать": коронавирус ощутимо ударил по Газманову

Новостью с поклонниками Олег Газманов поделился в своем инстаграм-аккаунте. У исполнителя сорвался тур в Свердловской области, а также выступление в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Он отметил, что концерт в Северной столице перенесен на июнь. "Главное не паниковать", – призвал музыкант. Артист выразил уверенность, что все будет хорошо.
Кроме того, Олег Газманов призвал фолловеров искать позитив в сложившейся обстановке. К примеру, освободившееся из-за карантина время посвятить общению с семьей, "подумать о жизни, о вечном". А можно, по словам певца, закупиться туалетной бумагой и тонной гречки.
Можно предположить, что отмененные в связи с коронавирусом концерты ощутимо ударили по кошельку Олега Газманова. Но он, судя по всему, не сильно расстроен.
Помимо Олега Газманова эпидемия COVID-19 сильно изменила планы многих российских и зарубежных звезд. Некоторые заболели опасным недугом. Так, ранее стало известно, что коронавирусом заболели голливудский актер Том Хэнкс с женой. К счастью, им удалось вылечиться. Сейчас знаменитая пара находится на карантине.
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