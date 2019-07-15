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Шоу-бизнес

Газманов довел до слез трогательным посланием жене

Олег Газманов. Фото: www.globallookpress.com
 Олег Газманов в стихах поздравил супругу с годовщиной свадьбы и с 30-летием знакомства. Трогательное признание в любви растрогало как адресата, так и поклонников певца.
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Олег и Марина Газмановы сыграли свадьбу 15 июля 2003 года. Но этот день для пары важен еще и тем, что знаменует начало их отношений, которым исполнилось 30 лет. Известный поэт в честь этой даты посвятил супруге трогательные строки.

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Олег Михайлович Газманов певец

"Моя любимая легко ранимая Нетерпеливая, неповторимая, Необъяснимая, неукротимая Такая разная такая страстная С 30-летием – моя прекрасная…", подписал Олег Газманов пост в Instagram.

Послание артиста нашло цель: Марина не смогла не ответить на такое признание – и тоже сделала это в стихаха. "Спасибо за любовь и в свете, и в уроках , в детях , в закатах и восходах, в путешествиях и в спорах, в болезнях и в нашем смехе", – написала супруга певца.

Подписчиков Олега Газманова романтичное поздравление, опубликованное певцом, привело в восторг. Некоторые даже выступили в откровенными признаниями. "Когда мне было 4-5 лет, я танцевала под морячку и мечтала выйти замуж за Олега Газманова. Хорошо, что я не знала, что он женился еще до моего рождения", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

 У Олега Газманова есть сын от первого брака. Родион – уже известный певец и телеведущий. А сына Марины Филиппа, который родился в браке с братом печально известного Сергея Мавроди – Вячеславом – артист усыновил. Позже Филипп взял фамилию Газманова. У Олега и Марии общая дочь Марианна, она родилась в декабре 2003 года. 

Автор: 15 июля 2019, 16:22
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